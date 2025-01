Catania, non fu corruzione elettorale. Assolto Sammartino: calvario finito

La quarta sezione penale del Tribunale di Catania ha assolto, con la formula «perché il fatto non sussiste» il deputato regionale della Lega, Luca Sammartino, e Girolamo Brancato dall’accusa di corruzione elettorale. Sammartino, all’epoca dei fatti deputato di Italia Viva all’Ars, era tra i 38 indagati dell’inchiesta Report della Dda di Catania, su indagini della Guardia di finanza. Nel capo di imputazione si contestavano a Sammartino «promesse di utilità» a Girolamo Lucio Brancato, ritenuto vicino al clan Laudani, «in cambio di voti». Secondo l’accusa le «utilità» erano «un posto di lavoro a un nipote di Brancato» e «lo spostamento di una cabina telefonica nei pressi della pizzeria di sua moglie a Massa Nunziata-Mascalucia, nel Catanese». La Procura aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione per ciascun imputato.

La sentenza, per il legale di Sammartino, l’avvocato Carmelo Peluso è «il risultato auspicato e corretto» del processo. «Soddisfatto» della pronuncia del Tribunale si dice anche il difensore di Brancato, il penalista Giuseppe Ragazzo. Nel commento a caldo alla sentenza Sammartino parla di «calvario politico e umano» subito nel corso degli anni. «Pur dispiaciuto per il calvario politico e umano che ho dovuto subire in questi anni, dopo la sentenza di assoluzione sono soprattutto soddisfatto per l’esito di questa dolorosa vicenda, che ho affrontato con la consueta coerenza, dimostrando, nei fatti e non a parole, la fiducia nella magistratura - ha detto l’ex vicepresidente della Regione - un grazie particolare ai miei avvocati Carmelo Peluso e Giovanna Vinci».

Sammartino si era dimesso dalla carica di assessore regionale all’Agricoltura ad aprile del 2024 dopo essere stato raggiunto dall’avviso di garanzia per un’altra inchiesta (Pandora), per due casi di corruzione. In questo filone la sospensione dai pubblici uffici è già stata annullata.

«Eravamo convinti della liceità dei suoi comportamenti e sin dall’inizio delle indagini abbiamo manifestato la nostra solidarietà al collega e, al contempo ritenuto che nella fase dibattimentale le accuse sarebbero cadute», dicono i deputati regionali della lega Salvo Geraci, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia, e Mimmo Turano. In serata arriva anche il commento del presidente della Regione, Renato Schifani: «Accolgo con gioia la notizia dell’assoluzione del deputato regionale Luca Sammartino dall’accusa di corruzione elettorale, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Una motivazione che conferma pienamente la correttezza del suo operato».