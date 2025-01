La morte di Giuseppe Barbaro in ospedale a Palermo dopo 17 giorni d'attesa, celebrati i funerali. La figlia: "Mio padre è un martire"

Sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Barbaro, scomparso a 76 anni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo essere rimasto 27 giorni in attesa di un intervento chirurgico nel reparto di ortopedia. La messa si è svolta a Santa Maria dei Rotoli, celebrata da padre Salvatore Pistorio. Alla cerimonia hanno partecipato le figlie, i parenti e tanti amici.

«Ho insistito io affinché restasse lì - dice la figlia Valeria Barbato - Lui voleva tornare a casa sin dal primo giorno. Spero che la morte di papà serva a qualcosa. Sto provando un fortissimo senso di colpa, perché lui mi implorava di tornare a casa e io gli dicevo: "Papà, guarda che questo è il luogo più sicuro", e non è stato così. E oggi siamo vogliamo solo chiarezza, quella chiarezza che non ci è stata mai data. Mi fa solo rabbia che mio papà non ci sia più per una frattura alla spalla. Mio padre è stato un martire, spero che la sua morte faccia giustizia».