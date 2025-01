Norme anti-alcol: ristoratore porta a casa gratis i clienti

Un servizio navetta, da e verso casa, offerto a tutti i clienti «spaventati» dalle nuove norme previste dal Codice della strada in caso di guida in stato di ebbrezza: è così che un ristorante di Terni ha deciso di correre ai ripari dopo il calo di presenze e consumo di alcolici registrato nell’ultimo mese - e lamentato più in generale dalla categoria - a seguito dell’inasprimento delle sanzioni. L'Operazione cena sicura, come è stata ribattezzata dal ristoratore l’iniziativa, partirà gratuitamente dal prossimo weekend.

«Per Capodanno abbiamo avuto 28 disdette, di amari e limoncelli non se ne vendono più e anche il consumo di vino è limitato, ormai non più di un calice a persona» spiega Michele Lo Iacono, titolare dei Ribelli di campagna di via Valnerina, a pochi passi dalla Cascata delle Marmore, il locale che ha promosso l’iniziativa. «Noi però, che non siamo in centro città, vogliamo continuare a lavorare - prosegue -. Così abbiamo deciso che il venerdì e il sabato sera, con le nostre due auto aziendali, forniremo il servizio navetta ai clienti che ce lo chiederanno, prendendoli e riportandoli direttamente nelle loro abitazioni. Al momento non abbiamo ancora ricevuto richieste, vediamo come andrà, ma da febbraio siamo pronti anche a noleggiare un pulmino, se sarà necessario».