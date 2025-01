Omicidio di Liborio Como a Erice, si costituisce un 40enne: "Ero ubriaco"

Un quarantenne con precedenti penali si è consegnato alla polizia di Trapani, questa mattina, ma dice di non ricordare nulla perché era ubriaco. Si tratterebbe del presunto assassino di Liborio Como, il manovale di 53 anni, trovato morto ieri sera, davanti a un garage in via Urbino, nel quartiere di San Giuliano, a Casa Santa-Erice.

Como lavorava come muratore ed era incensurato. Il corpo della vittima presenta due ferite al petto e alla testa. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.