Uniti fino alla fine, Maria e Christian Runggaldier muoiono a un'ora di distanza dopo 64 anni di matrimonio

In val Gardena, in Alto Adige, marito e moglie, sposati da 64 anni, sono morti per cause naturali a solo un’ora di distanza. La particolare storia d’amore di Maria e Christian Runggaldier viene raccontata dal quotidiano Dolomiten.

Lui classe 1935 e lei classe 1936 erano inseparabili. Ogni mattina si vedevano assieme in paese ad Ortisei per il tradizionale caffè al bar. Sposati nel 1960 hanno avuto cinque figli, quattordici nipoti e otto pronipoti. Nonostante qualche acciacco dell’età i due stavano relativamente bene, poi lo scorso dicembre le loro condizioni di salute sono velocemente peggiorate. Il 17 dicembre i parenti hanno il medico di famiglia. La fine ormai era vicina. Poco prima di mezzanotte - racconta il giornale - i due si sono stretti per l’ultima volta la mano, all’alba il 89enne è spirato serenamente in presenza dei figli, solo un’ora dopo gli è seguita l’amata moglie 88enne.