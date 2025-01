Papa Francesco: "L'Italia non fa figli, faccia entrare i migranti". E sulla Palestina: "Due popoli e due Stati, è l'unica soluzione"

Due popoli, due Stati? "La possibilità c'è ed è l'unica soluzione. Disponibilità alcuni la danno, altri no. Vanno convinti con la retorica mite". Lo ha detto il Papa parlando della tregua di Israele e Palestina a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio. Ma non è stato l'unico argomento toccato dal Papa. "Oggi la povertà è grande, ma mi hanno spiegato, queli che capiscono queste cose, che se per un anno non si fabbricassero le armi sarebbe risolto il problema della povertà e della fame. Nel mondo sono tanti i bambini che hanno fame e dobbiamo pensare a questo. La guerra sempre è una sconfitta. Guardiamo cosa succede in Ucraina, in Palestina, in Israele", ha aggiunto il Papa.