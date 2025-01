Padre uccide a fucilate il figlio 34enne al culmine di una lite nella Bassa Ossola

E’ nel carcere di Verbania in attesa di essere sentito dai magistrati Edoardo Borghini, l’uomo di 63 anni che nella tarda serata di ieri ha ucciso con un colpo di fucile da caccia il figlio Nicolò, 34 anni, al termine dell’ennesima lite. La vittima avrebbe avuto problemi con la droga e, secondo quanto appreso, non era nuovo a comportamenti violenti in famiglia. Ieri sera nella villetta dove la famiglia vive a Ornavasso, paese della bassa Ossola, l’ennesimo scontro, culminato con la tragedia. Nicolò è stato soccorso dagli operatori del 118, chiamati dai militari allertati dallo stesso 63enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare. «Stava aggredendo i genitori e aveva alzato le mani su di loro in modo violento», riferiscono gli inquirenti.

Nella villetta hanno lavorato fino a notte fonda i carabinieri del Nucleo investigativo del comando di Verbania e quelli della stazione di Premosello Chiovenda. Sul luogo dell’omicidio è arrivato anche il magistrato di turno, il sostituto procuratore Laura Carrera. Edoardo Borghini è stato subito arrestato e condotto in carcere.