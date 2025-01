Sono 67 i casi di abusi accertati nella Chiesa altoatesina: le vittime tra gli 8 e i 14 anni

Sono 67 i casi accertati di abusi sessuali nella Chiesa altoatesina tra il 1963 e il 2023. Questi riguardano 24 sacerdoti e 59 vittime. L’età media dei preti è tra i 28 e 35 anni, mentre quella delle vittime tra gli 8 e i 14 anni, poco più del 50% di sesso femminile.

Sono i dati principali del rapporto sugli abusi nella Chiesa altoatesina, elaborato dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera, su incarico della Diocesi di Bolzano e Bressanone.

Il rapporto e il progetto "Il coraggio di guardare"

Il rapporto nell’ambito del progetto triennale "Il coraggio di guardare" è stato presentato in una conferenza stampa, in presenza del vescovo Ivo Muser. I casi sono stati tutti anonimizzati per proteggere le vittime.

Il "caso numero 5"