Due sorelle morte in casa a Roma, trovate in stato di decomposizione

Due sorelle di 93 e 87 anni sono state trovate morte e in avanzato stato di decomposizione, alle 9.50 di questa mattina, all’interno di un appartamento in via dei Dardanelli, nel quartiere romano Prati. A dare l’allarme l’amministratore raccontando che non aveva loro notizie da mesi. Sul posto vigili del fuoco, medico legale e poliziotti del commissariato Prati.

La casa è stata posta sotto sequestro e le salme delle donne portate al Policlinico Agostino Gemelli per l’esame autoptico.