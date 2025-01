Accoltellamento questa notte in via Torino a Palermo. Vittima un uomo, sarebbe stato ferito ad una mano mentre si trovava in centro città, nei pressi di un centro scommesse. Ad allertare le forze dell'ordine i residenti, preoccupati per le urla provenienti dalla strada.

E' partita così la caccia all'uomo da parte degli inquirenti, che stanno visionando le riprese della videosorveglianza per risalire all'identità dell'aggressore.