Caso Almasri, Piantedosi: "Espulso per motivi di sicurezza Stato"

«A seguito della mancata convalida dell’arresto da parte della Corte d’appello di Roma, considerato che» il generale Almasri «era 'a piede liberò in Italia e presentava un profilo di pericolosità sociale, come emerge dal mandato di arresto emesso in data 18 gennaio dalla Corte penale internazionale, ho adottato un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Testo unico in materia di immigrazione». Lo ha detto in question time al Senato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo ad una interrogazione del Pd. «Il provvedimento - ha aggiunto il ministro - è stato notificato all’interessato al momento della scarcerazione e, nella serata del 21 gennaio, ha lasciato il territorio nazionale. Evidenzio che l’espulsione che la legge attribuisce al ministro dell’Interno è stata individuata quale misura in quel momento più appropriata, anche per la durata del divieto di reingresso, a salvaguardare la sicurezza dello Stato e la tutela dell’ordine pubblico che il Governo pone sempre al centro della sua azione».

«Per ogni ulteriore approfondimento - ha ribadito il titolare del Viminale - il Governo riferirà quanto prima al Parlamento in modo più circostanziato».