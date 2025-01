Bimbo morto a 3 anni a Brunico, aveva ematomi e lesioni cerebrali: indagato uno dei due genitori

Uno dei due genitori del bimbo di tre anni esidente a Brunico morto il 26 dicembre scorso è stato iscritto nel registro degli indagati: si trovava in casa quando il bimbo è stato soccorso pe essere trasferito in ospedale. L’iscrizione si è resa necessaria anche per disporre l’autopsia.

L’ipotesi investigativa - come detto - è quella di un omicidio volontario in presenza di maltrattamenti. L’accertamento autoptico si è svolto il 30 dicembre presso l’ospedale di Bolzano. «Allo stato attuale l’esito dell’autopsia non è ancora prevenuto, essendosi la patologa incaricata riservata di presentare le proprie valutazioni entro 60 giorni dall’incarico. Da una prima e superficiale valutazione non sono emersi elementi a conferma dell’ipotesi investigativa, ma non si possono escludere, allo stato, azioni di natura dolosa. Vige, in ogni caso, il principio di innocenza», comunica la Procura bolzanina.

I Carabinieri di Brunico erano intervenuti per prestare soccorso e le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi. Il personale medico in ospedale aveva segnalato la presenza di numerosi lividi ed ematomi sul corpo, manifestando dubbi in ordine al fatto che lo stesso sia stato vittima di maltrattamenti e che le gravi lesioni cerebrali riscontrate fossero conseguenza di atti dolosi.