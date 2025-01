La 13enne Jennifer Alcani morta dopo l'incidente di Abbadia Lariana, ritirata la patente al guidatore

Una volta completata la prima serie di accertamenti, è stato disposto il ritiro , in attesa degli sviluppi dell’ inchiesta penale . Spetterà ora alla Procura decidere se chiedere eventuali misure cautelari restrittive nei confronti del 22enne .

In base a una prima ricostruzione, l’auto procedeva ad alta velocità e la notte dell’accaduto erano stati postati anche dei video sui social, poi cancellati, ma presumibilmente nel frattempo acquisiti dai magistrati. La famiglia della 13enne ha poi sporto anche querela per sottrazione di minore: la madre non era a conoscenza del fatto che la figlia fosse uscita all’una di notte, a suo dire convinta dagli amici.