Medio Oriente, "Hamas ha violato piano ma Israele accetta la lista": domani libere quattro soldatesse israeliane

Israele ha informato i mediatori che Hamas ha violato l’accordo e che ciò non è accettabile, ma non farà saltare il piano. Le famiglie degli ostaggi che saranno liberati domani sono state informate dagli ufficiali dell’Idf. Lo riferisce Ynet. Un funzionario israeliano ha dichiarato che Israele si sta preparando ad accogliere i quattro rapiti secondo la lista pubblicata da Hamas, anche se ciò costituisce una violazione da parte dell’organizzazione terroristica.

Le Brigate Al Qassam, l’ala armata di Hamas, ha confermato che i prossimi quattro ostaggi a Gaza che saranno rilasciati sabato come parte dell’accordo di cessate il fuoco nell’enclave sono quattro soldatesse: Liri Albag, 19 anni; Karina Ariev, 20 anni; Daniella Gilboa, 20; e Naama Levy, 20. La quinto rimasto nella Striscia di Gaza, Agam Berger, non verrà rilasciata per il momento. Le donne da rilasciare erano di stanza come osservatrici presso la base militare di Nahal Oz, lungo il confine tra Israele e Gaza, il 7 ottobre 2023, il giorno in cui i militanti palestinesi guidati da Hamas attraversarono il confine uccidendo 1200 persone e rapendone altri 251.