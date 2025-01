Nascondeva 800mila euro in contanti in auto e in un armadio: 46enne fermato sulla statale Brindisi-Lecce

I finanzieri del comando provinciale di Lecce hanno sequestrato oltre 800 mila euro a un uomo di origini albanesi, residente in Salento, nell’ambito di una operazione antiriciclaggio.

L’uomo, 46 anni, è stato fermato sulla statale Brindisi-Lecce a bordo della sua auto, dove nascondeva, occultati e confezionati sottovuoto, numerosi pacchetti di denaro con banconote di diversi tagli per un importo complessivo pari a 229.215 euro. Secondo le indagini, si tratta di somme di provenienza illecita, come illecita sarebbe la provenienza del resto del denaro rinvenuto in casa: 633.850 euro, anch’essi suddivisi in pacchetti.

I militari stanno valutando la posizione del 46enne, approfondendo gli aspetti della vicenda. Si ipotizza il reato di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in concorso con altre persone ancora da identificare. Al riguardo, infatti, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza dei contanti sottoposti a vincolo penale.