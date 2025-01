La «catastrofe della diffusione massiva di stupefacenti» è stata descritta dalla pg in una dimensione globale. Nel bacino del Mediterraneo sono state individuate 3600 organizzazioni criminali che riescono a organizzare i traffici in modo agile, grazie anche al «dark web» e all’uso di monete virtuali per il pagamento degli stupefacenti.

Cresce poi il coinvolgimento di minori. «Giovanissimi - ha segnalato Sava - si sono resi responsabili di reati contro la persona e le piazze di smercio sono in continua proliferazione».

Il tema è stato discusso in un convegno organizzato l’anno scorso dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. Ne è emerso, fra l’altro, che i figli dei boss sono sempre più candidati a prendere le redini del comando di Cosa nostra.