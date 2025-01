In corso lo sciopero dei treni, numerose le cancellazioni e i disagi per i viaggiatori

E’ in corso lo sciopero nazionale del personale Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che terminerà questa sera alle 21. Nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia, Roma Termini, Milano Centrale, Napoli Centrale, sono diversi i treni cancellati sin dalle prime ore del mattino con inevitabili disagi per i viaggiatori. Ancora non si conoscono i dati effettivi sulle ripercussioni della protesta indetta da alcune sigle sindacali autonome, Cub Trasporti, Usb e Sgb.

«L'agitazione sindacale - informa Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Per questo motivo, i passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.