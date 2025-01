Meteo, fase di instabilità al Nord. Temperature quasi primaverili al Centro-Sud

Fase di instabilità al Nord Italia mentre al Centro, il tempo si mantiene asciutto con temperature anche miti rispetto alla media del periodo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, questa domenica è caratterizzata da un fronte perturbato in transito al Nordest, Lombardia e levante ligure nel corso del mattino con precipitazioni diffuse, nevose sull'Arco Alpino al di sopra dei 1100-1400 metri. Stabile al centro-sud ed Isole, ma con nubi di passaggio. Pomeriggio con residui fenomeni sul Triveneto, ma in rapido miglioramento, mentre ampie schiarite raggiungeranno le regioni di Nordovest e centrali. Tendenza al nuovo peggioramento dalla sera a partire da Liguria ed Alpi occidentali. Le temperature al centro sud e sulle Isole, avranno massime attese fino a +15/+17 C con picchi superiori sui settori orientali delle due Isole Maggiori, Puglia e Abruzzo orientale. «Il passaggio perturbato al nord e l’alta pressione al sud - spiega il Cmi - attiverà forti venti meridionali sull'Italia. In particolare, domenica le raffiche raggiungeranno i 100 km/h sui crinali appenninici centro-settentrionali e coste tra alta Toscana e levante ligure. Forte vento anche sul resto del centro-sud con raffiche mediamente di 40-60 km/h. Possibili mareggiate sulle coste di Liguria e alta Toscana». L’avvio di settimana farà registrare un nuovo peggioramento del tempo. Attese molte nubi sul nord Italia per l’intera giornata con precipitazioni diffuse, anche di forte intensità su Liguria e media-alta Lombardia con cumulate giornaliere superiori ai 100 millimetri. Neve abbondante sulle Alpi a partire dai 1000-1300 metri dei settori occidentali sino ai 1300-1500 metri di quelli centro-orientali. Maltempo atteso anche sull'alta Toscana, aggiunge ancora il Cmi, mentre nubi in aumento sul resto d’Italia con qualche pioviggine o debole pioggia in arrivo nella seconda parte della giornata su Lazio, Umbria, alta Campania e Sardegna.

Le previsioni per oggi - Al Nord: Al mattino tempo instabile soprattutto sui settori centro-orientali con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1000-1400 metri sui rilievi. Al pomeriggio generale miglioramento ovunque con maggiori schiarite al Nord-Ovest, residue piogge sul Friuli Venezia-Giulia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, peggiora nella notte con fenomeni in arrivo al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

- Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con locali piogge sparse solo su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime senza particolari variazioni. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con maggiori spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi