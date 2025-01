Una donna di 57 anni è stata accoltellata questa mattina in casa a Milano. Le sue condizioni sono molto gravi. E’ accaduto prima delle 10 in via Palmanova, e sul posto sono giunti il 118 e le forze dell’ordine. Le condizioni della donna, di origine cinese, sono apparse subito molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Al momento non si conosce la dinamica dell’aggressione.