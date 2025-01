Proiettate a Roma scritte anti-Ong "antisemite" alla vigilia del Giorno Memoria

«Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo sono le vostre bandiere": questo il messaggio proiettato nella notte sulla Piramide Cestia e altri edifici di Roma in occasione del Giorno della Memoria. Un messaggio duro, diretto contro Ong e associazioni accusate di essere prevenute nei confronti dello Stato ebraico e i cui nomi appaiono storpiati sotto il logo originale. Così Amnesty diventa 'Amnesy' e Emergency 'Hypocrisy', ma nel mirino sono finiti anche l’Anpi, Medici senza Frontiere e la Croce Rossa Internazionale.

«Buon Giorno della Memoria», conclude il messaggio scritto su un gigantesco sfondo giallo, alludendo alla commemorazione dalle vittime della Shoah che ricorda il 27 gennaio 1945, giorno in cui l’esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendone e rivelandone al mondo l’orrore.

Amnesty, "spregevoli" le scritte anti-Ong a Roma

«Tra i tanti usi indebiti del logo di Amnesty International questo è il più ignobile di tutti": lo afferma il portavoce della Ong, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando le scritte proiettate nella notte a Roma su una parete della Piramide Cestia e sul Palazzo della Fao. «L'antisemitismo è una violazione dei diritti umani grave e diffusa e accusare un’organizzazione per i diritti umani di violarli è ridicolo oltre che grave», ha affermato Noury. «In una giornata come questa dedicata alla memoria e al rispetto delle vittime e dei sopravvissuti alla Shoah, questa azione è veramente spregevole», ha aggiunto.