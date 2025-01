Tragedia ad Arco: Laura Fenaroli muore per un malore, a trovarla senza vita la figlia di 8 anni

Domenica mattina , quando si era rivolta alla guardia medica , alla donna era stato consigliato di presentarsi subito in pronto soccorso , ma lei aveva scelto di rimanere a casa , probabilmente non volendo lasciare da sola la figlia . In serata la situazione si è aggravata e ha portato al decesso della donna.

È stata la figlia di 8 anni a trovare senza vita Laura Fenaroli , 41 anni , originaria della provincia di Bergamo ma da anni residente ad Arco , in Trentino . La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 26 gennaio , quando Fenaroli è morta per un arresto cardiaco . Da giorni la 41enne accusava un forte malessere , con tosse e febbre persistenti , ha raccontato il T quotidiano.

Ad allertare i soccorsi e gli amici più intimi della madre è stata proprio la figlia, che è stata affidata ai servizi sociali e che ora si trova in una struttura protetta dell’Alto Garda.

Giunte sul posto, le forze dell’ordine non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Fenaroli, e il pubblico ministero, portate avanti le verifiche del caso, ha constatato la morte naturale della 41enne, decidendo di non aprire nessun fascicolo.«Laura era una donna forte e solare che aveva affrontato molte sfide nella sua vita», ha raccontato a il T un’amica, Marialuisa de Rosa.

«Era solare e decisa. Aveva la forza di non voler pesare sugli altri. Non voleva sentirsi un peso. Allo stesso tempo dava tutta se stessa per impegnarsi nella sua famiglia, in lei e nella sua bambina. Era una donna di grande bontà.

Negli ultimi due anni ha affrontato varie sofferenze.

Prima la morte della madre che la aiutava e lo scorso anno la morte di una sua carissima amica».