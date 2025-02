Alcuni superano il test con ChatGpt, l'ateneo di Ferrara annulla la prova: tutto da rifare per 362 studenti

L’ esame , consistente in una serie di domande a risposta multipla sulla piattaforma 'Moduli' di Google ed eseguito dagli studenti usando il proprio computer o tablet , si è tenuto il 27 gennaio ed è stato annullato con due comunicazioni inviate via e-mail due giorni dopo. All’inizio si era parlato genericamente di problema tecnico , ma questo aveva scatenato una levata di scudi da parte degli studenti che hanno inviato numerose mail all’indirizzo della professoressa Craighero . Vista l’ agitazione che la prima mail aveva scatenato tra gli universitari , gli insegnanti hanno deciso di scendere nello specifico e hanno inviato una seconda comunicazione in cui veniva motivata la decisione di annullare la prova .

Esame annullato all’ Università di Ferrara per l’uso di applicazioni di intelligenza artificiale da parte di alcuni studenti : tutto da rifare per 362 universitari . È accaduto, come ha scritto La Nuova Ferrara , nell’ultima prova di psicobiologia e psicologia con i professori Laila Craighero, Damiano Menin e Luigi Zerbinati , nel corso di laurea Scienze motorie di Unife .

«Care studentesse e cari studenti – si legge nella missiva elettronica – in una precedente comunicazione vi avevamo informato dell’annullamento della prova d’esame attribuendolo a problemi tecnici della piattaforma. Tuttavia, a seguito di verifiche interne, è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso di strumenti esterni, come ChatGPT e altre applicazioni online, per rispondere alle domande».

«Abbiamo indicazioni sul fatto che ci sono stati utilizzi di strumenti esterni come ChatGPT per rispondere alle domande, ma non è possibile risalire a chi lo abbia fatto, non abbiamo nessun metodo per capire chi ha barato», ha spiegato la professoressa Craighero.

I docenti hanno spiegato anche il perché di una prima mail più generica: «Una studentessa risultava assente e invece era presente e abbiamo pensato sul momento che ci fosse stato un problema tecnico». Poi, valutando una media voto molto alta – 28, secondo quanto riferisce la professoressa – e verosimilmente anche le segnalazioni di qualche studente, il quadro si è fatto chiaro.