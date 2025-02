Fenomeno delle gite social a Roccaraso: indagine su riciclaggio dopo boom di turisti napoletani

Boom turistico e sospetti di riciclaggio. Si indaga sul fenomeno delle gite social verso Roccaraso, organizzate e promosse da influencer su TikTok e Instagram: i carabinieri e i finanzieri in Abruzzo stanno analizzando il fiume di denaro contante arrivato domenica scorsa in Alto Sangro, quasi esclusivamente con banconote da 20 euro. La «domenica bestiale» di Roccaraso potrebbe trasformarsi, ora, in un caso giudiziario. A destare l’attenzione delle forze dell’ordine è stato, in particolare, l’elevatissimo utilizzo di banconote da 20 euro, per l’acquisto di cibi, bevande, sigarette e servizi e perfino per poter usufruire della toilette. Gli investigatori sospettano che dietro l’esplosione di visitatori possa celarsi un sistema di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. L’afflusso di migliaia di persone a Roccaraso avrebbe generato un giro d’affari stimato tra 150-170 mila euro in un solo giorno. E gran parte di questi incassi sarebbe avvenuta in contanti. La massiccia circolazione di banconote di piccolo taglio ha sollevato dubbi sulla regolarità delle transazioni.