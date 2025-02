I tifosi dell'Udinese assaltano il treno con i supporter del Venezia

Sei feriti e 11 fermati: questo il bilancio dei disordini scoppiati al termine di Udinese-Venezia, quando una cinquantina di tifosi bianconeri hanno assaltato il treno su cui viaggiavano i supporter lagunari nella stazione di Basiliano, in provincia del capoluogo friulano. C'è stato un lancio di fumogeni sui binari che hanno bloccato il convoglio, da cui sono scesi i tifosi veneti.

Inevitabile lo scontro che, secondo le prime informazioni, ha provocato il ferimento di 4 tifosi, trasportati poi all’ospedale. Anche un agente di Udine e uno di Venezia hanno riportato ferite.

Il pronto intervento delle forze dell’ordine - riportano i media locali - ha evitato il peggio. In zona erano presenti molte unità delle forze di polizia, così come allo stadio, dove non è successo nulla di rilevante, salvo il lancio di su alcuni fumogeni in campo. La partita era considerata ad alto rischio, visto quanto accaduto nel match di andata, con scontri fra gruppi ultras delle due tifoserie nelle vicinanze della stazione ferroviaria del capoluogo veneto. L’agguato dei tifosi friulani - spalleggiati da ultrà del Salisburgo con cui sono gemellati - sarebbe una ritorsione contro i rivali del Venezia dopo gli scontri nella partita di andata. Sul luogo degli incidenti è stato disposto un imponente dispiegamento delle forze dell’ordine.