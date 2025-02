Migranti destinati in Albania sbarcati al terminale del porto di Bari

Sbarcati al terminal crociere del porto di Bari 43 migranti richiedenti asilo, tutti uomini adulti, di nazionalità bengalese ed egiziana che, nei giorni scorsi, erano stati intercettati a Sud di Lampedusa ed erano stati destinati al centro di permanenza in Albania. Operazioni di sbarco a cura dalla motovedetta CP420 «De Grazia» della Guardia Costiera. Per tutte le persone a bordo non è stato convalidato il trattenimento nel centro di Gjader in Albania e adesso saranno trasferiti tutti nel Cara di Bari-Palese. Martedì scorso in sei, minorenni e persone vulnerabili, erano già stati trasferiti in Italia. Dall’apertura del centro albanese è il terzo trasferimento sul territorio italiano.