Taormina, 26enne calabrese affetta da grave cardiopatia partorisce in urgenza con cesareo

Nella serata di ieri, a causa di un peggioramento del quadro cardiaco generale, è stata ricoverata in urgenza in terapia intensiva postcardiochirurgica del Ccpm, diretta Enrico Iannace. Stamattina, per il persistere dell’instabilità del quadro generale, è stato deciso dal team multidisciplinare di procedere per un taglio cesareo in urgenza nella sala operatoria della cardiochirurgia pediatrica, con la collaborazione del dottor Giacomo Filoni, responsabile dell’Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del San Vincenzo.

Dopo il parto, è rientrata nel reparto di terapia intensiva postcardiochirurgica, dove viene seguita per l’insorgenza di aritmie maligne e scompenso cardiaco congestizio che non consentono lo scioglimento della prognosi, mentre il bambino è ricoverato in terapia intensiva neonatale del Ccpm, diretto da Eleonora Di Tommaso.