Violento scontro auto-moto: muore un 16enne a Molfetta

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera a Molfetta, poco dopo le 21, al sottopasso di via Terlizzi, all’altezza dell’intersezione con via Boccardi. Lo scontro ha coinvolto uno scooter, su cui viaggiavano due ragazzi, e un’auto. La vittima, il passeggero dello scooter, è stata sbalzata dal mezzo ed è deceduta sul colpo per le gravi lesioni riportate.

Si tratta di Davide Farinola, un ragazzo di 16 anni, già orfano di padre. Era infatti figlio di Luigi Farinola, un operaio di 37 anni, morto nel 2008 a Molfetta nell’incidente sul lavoro al Truck Center, dove in 5 persero la vita per le esalazioni di acido solfidrico in una cisterna.

Il ragazzo che era alla guida dello scooter ha riportato gravi traumi alla milza e alle costole ed è stato ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico di Bari, dove le sue condizioni sono state giudicate critiche. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.