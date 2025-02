I tifosi dell'Udinese assaltano il treno del Venezia, la Polizia arresta otto persone

Il giorno dopo il far west di Basiliano, alle porte di Udine, la Polizia, in base ai primi accertamenti in merito all’assalto al treno su cui viaggiavano i supporter del Venezia, da parte di tifosi dell’Udinese e del Salisburgo, con cui c'è un antico gemellaggio, ha arrestato in flagranza 8 persone. Si tratta di 5 cittadini austriaci e uno bosniaco, residenti in Austria, un cittadino albanese e uno italiano residenti a Udine. Un altro cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà. I reati contestati sono blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Alle 8 persone sarà applicato il Daspo: divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi. Domani sono in programma l’udienza di convalida e il giudizio per direttissima.

Il bilancio definitivo degli scontri è di una decina di feriti - di cui 3 agenti di Polizia - ma nessuno è in pericolo di vita: solo due tifosi (un austriaco e un veneziano) sono stati ricoverati dopo le cure al Pronto soccorso. Ma poteva andare molto peggio: con «la sassaiola da parte degli aggressori, alcuni vetri delle carrozze sono andati in frantumi - ha raccontato un viaggiatore estraneo alle tifoserie - tutti urlavano, ma si è capito che era un agguato degli ultras dell’Udinese, dalla reazione di quelli del Venezia, che sono scesi dal treno e hanno ingaggiato una rissa senza esclusione di colpi. Si sentivano incitamenti terrificanti in tedesco: dopo ci hanno spiegato che i più facinorosi erano i sostenitori del Salisburgo, arrivati appositamente per dare battaglia».