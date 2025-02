Bari, violenza a scuola su una 15enne durante l’ora di educazione fisica: a processo 18enne

L’incubo si sarebbe avverato a scuola, durante l’ora di educazione fisica. Prima l’invito ad appartarsi lontano dagli occhi di tutti, poi la violenza. Con la quale uno studente di una scuola superiore di Bari, ora neo diciottenne, avrebbe cercato di costringere una ragazza, all’epoca dei fatti non ancora quindicenne, ad avere un rapporto con lui. Non ci sarebbe riuscito, ma i fatti gli sono valsi prima una denuncia - presentata dalla presunta vittima ai carabinieri nel giorno stesso - poi l’apertura di un processo davanti al tribunale per i minorenni di Bari recentemente culminato in un rinvio a giudizio.

Il processo si aprirà a maggio. I fatti risalgono al marzo 2023, quando il presunto aggressore aveva appena compiuto sedici anni. Lui e la ragazza non erano compagni di classe ma si incontrarono nei corridoi della scuola. La giovane, accompagnata dai genitori, si presentò in caserma dei carabinieri quello stesso pomeriggio per denunciare il tutto, dando il via alle indagini, coordinate dalla pm Caterina Lombardo Pijola della procura per i minorenni di Bari. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno ascoltato preside e il professore di educazione fisica della scuola, oltre che la stessa ragazza e il presunto aggressore. Agli atti, poi, c'è anche un verbale del consiglio di istituto del giorno successivo al fatto.