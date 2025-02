Camorra: scambio elettorale politico-mafioso, 25 arresti e sequestri a Giugliano in Campania

L’organizzazione criminale , componente della cosiddetta Alleanza di Secondigliano , interveniva anche per dirimere le controversie tra privati . Complessivamente i militari dell’arma hanno notificato 20 arresti in carcere e 5 ai domiciliari . Il clan avrebbe, in particolare, condizionato , secondo l’ ipotesi accusatoria , la campagna elettorale per le elezioni comunali di Giugliano in Campania nel settembre 2020 . ( ANSA ).

Sarebbe stata condizionata dal clan Mallardo , l’amministrazione comunale di Giugliano in Campania , popoloso comune dell’hinterland a Nord di Napoli . È quanto emerge da un’indagine dei carabinieri del Ros , coordinata dalla Dda di Napoli , che oggi ha portato all’ arresto di 25 persone .

All’ex sindaco di Giugliano in Campania , Antonio Poziello , oggi consigliere comunale , per il quale il gip di Napoli ha disposto il carcere , vengono contestati diversi episodi corruttivi e anche di avere accettato l'aiuto del clan Mallardo , retto da Domenico Pirozzi , detto 'Mimì o pesantè' , reggente del clan dopo la sua scarcerazione avvenuta il 27 gennaio 2019 , per procurarsi voti in occasione delle elezioni comunali di Giugliano del 20 e 21 settembre 2020 , versando 10mila euro a Francesco Mallardo , detto «ò marmularo» , elemento di vertice del clan , e promettendo anche altri favori e appalti in caso di elezione alle ditte riconducibili all’ organizzazione malavitosa .

I proventi delle attività illecite erano destinati, tra l'altro, alla «cassa comune» del clan Mallardo , gestita per sostenere gli affiliati , anche quelli detenuti , e i loro familiari .

Il gip di Napoli , oltre all’ ordinanza , su richiesta della Procura di Napoli , ha emesso anche un decreto di sequestro beni , tra cui rapporti finanziari, terreni, fabbricati, aziende e/o società , per alcuni milioni di euro .

Il comune di Giugliano era già stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell’aprile 2013: secondo la prefettura, il 30% dei dipendenti risultava interessato da provvedimenti giudiziari e segnalazioni della polizia giudiziaria. Tra il personale c'erano anche persone legate da vincoli di parentela con esponenti di vertice del clan Mallardo.

Rilevante per le indagini del Ros e in particolare per fare luce sulle commistioni tra camorra e politica è stata la collaborazione dei «pentiti», tra cui Giugliano Pirozzi. Secondo queste dichiarazioni, diverse giunte erano finite sotto il condizionamento del clan e tra coloro che tenevano i contatti con l’amministrazione pubblica figurava anche Pirozzi.

Il coinvolgimento di Poziello (sindaco di Giugliano dal 18 giugno 2015 – con vittoria al ballottaggio – fino al febbraio 2020, poi non rieletto nell’autunno successivo) e i suoi contatti con il clan Mallardo emergono ripetutamente dalle indagini del Ros e della Dda. Il tramite era Andrea Abbate, detto «zio Andrea», intermediario tra clan e amministrazione comunale, ora in carcere.

Ai domiciliari, invece, l’ex assessore Giulio Di Napoli, che all’epoca dei fatti contestati aveva molte deleghe; Filippo Frippa, dirigente del settore assetto del territorio dal 31 marzo 2017 al 1 giugno 2020; e Ferdinando Cacciapuoti, in qualità di amministratore di una società. A questi ultimi tre, insieme con Poziello, viene anche contestato un episodio corruttivo legato a un permesso per costruire negato per la realizzazione di un complesso commerciale di una nota catena internazionale di fast-food.

Tutto sarebbe avvenuto in cambio di denaro, voti e un’Audi Q3, per evitare che il diniego emesso in prima istanza diventasse definitivo. Tuttavia, il perfezionamento dell’operazione non si completò a causa dello scioglimento della giunta.

All’ex sindaco Poziello vengono contestate anche alcune turbative di gare d’appalto, come gli interventi di manutenzione per alcuni immobili comunali e gli interventi stradali per il collegamento alla base Nato di Giugliano.