'Ndrangheta: la Cassazione annulla con rinvio la condanna di Roberto Rosso, ex assessore regionale piemontese

Ci sarà un processo d’appello bis per Roberto Rosso, l’ex assessore regionale piemontese per Fratelli d’Italia accusato di un episodio di voto di scambio politico mafioso. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui, a Torino, era stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere.

La vicenda risale al 2019, è emersa nel corso di una delle inchieste della Dda sulla presenza della 'ndrangheta nel Torinese ed è stata inserita nel maxiprocesso chiamato Fenice-Carminius.

Per un'altra delle posizioni discusse oggi a Roma, quella dell’imprenditore Mario Burlò, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’accusa (per vicende diverse da quelle di Rosso) di concorso esterno in associazione mafiosa.