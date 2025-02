Scoperto delivery di cocaina con sconti ed offerte: due dosi al prezzo di una

Un vero delivery market della cocaina, con tanto di offerte, sconti, promozioni (due dosi al prezzo di una) e consegne a domicilio, è stato scoperto dai carabinieri di Alessandria. E’ finita questa mattina, dopo l’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip di Alessandria, l’attività illecita messa in piedi da quattro persone, tre uomini e una donna, nel centro città.

I carabinieri hanno arrestato il capo dalla banda di spacciatori, un 33enne che adesso si trova in carcere. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari un secondo pusher, 23enne, ritenuto il responsabile dello spaccio in zona, ed è stato denunciato a piede libero un 34enne, al quale è stato attribuito un ruolo secondario. Sono invece in corso le ricerche della donna, 31enne, compagna del capo della banda e ritenuta con lui organizzatrice del sistema.

Le intercettazioni telefoniche hanno permesso di conoscere più nel dettaglio la tecnica commerciale del responsabile dei pusher, che prendeva accordi con gli acquirenti, offriva condizioni vantaggiose, sconti e promozioni per fidelizzare i clienti, che ricontattava regolarmente nei giorni seguenti per avere un giudizio sulla qualità della cocaina e l’apprezzamento del servizio. Quando qualcosa non soddisfaceva appieno il gradimento da parte dell’acquirente, si metteva in moto la macchina del «rimborso» con nuove vantaggiose. La tecnica, affinata nel tempo, permetteva di effettuare vendite tanto convenienti da indurre alcuni assuntori a rifornirsi con qualche dose aggiuntiva, eventualmente da rivendere ad amici e conoscenti dediti alla stessa pratica.