Tragedia a Torino: Claudia Udrescu muore a 51 anni cadendo dal balcone mentre fa le pulizie

Una donna di 51 anni è morta ieri a Torino per un incidente domestico avvenuto sul balcone di casa. Claudia Udrescu, nata in Romania, avrebbe compiuto tra qualche mese 52 anni, ma una caduta sul proprio balcone, mentre era intenta a fare le pulizie, le ha tolto la vita.

Non erano ancora le 11, quando è andata a sbattere sulla balaustra del balcone stesso, cadendo da uno sgabello, una scaletta, su cui era salita per pulire. In casa con lei c'era il marito, ora sotto shock per l’accaduto. Sul posto, nel quartiere San Paolo, zona ovest della città, è al lavoro la polizia, per ricostruire con più esattezza la dinamica dell’accaduto.