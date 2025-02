Bianca Balti: "Il cancro mi ha fatto amare molto di più la vita"

Alla vigilia della Giornata, una nuova fotografia di Kate, scattata dal figlio più piccolo, il principino Louis, è stata pubblicata sui profili social ufficiali dei principi di Galles. Nello scatto realizzato a Windsor all’inizio dell’anno da un fotografo d’eccezione di sei anni, Kate con indosso un cappello e un cappotto si trova sopra un grosso tronco nel mezzo di un bosco e apre le braccia sorridendo. «Non dimenticate di coltivare tutto ciò che sta oltre la malattia», si legge nel messaggio cha accompagna l’immagine con tanto di firma «C», l'iniziale di Catherine, e l’hashtag #WorldCancerDay. La principessa mostra così ancora una volta, dopo l’annuncio recente della remissione dal cancro diagnosticatole l’anno scorso, il suo grande impegno per la sensibilizzazione sui tumori e il sostegno di quanti soffrono, come fatto la settimana scorsa quando è andata in visita da sola in un hospice per bambini malati terminali nel Galles giocando con loro e parlando coi genitori e lo staff sanitario. Suona come un inno alla vita anche il lungo post sui social di Bianca Balti, la modella che affiancherà Carlo Conti nella seconda serata del Festival di Sanremo, il 12 febbraio.

Un improvviso salto nel buio che però, a sorpresa, a volte può portare a rivalutare la propria vita spingendo ad innamorarsene ancora di più. Ammalarsi di tumore e lottare per uscirne, andando oltre il cancro, ha rappresentato questo per due volti noti molto amati dal pubblico, al quale hanno voluto comunicare la propria esperienza e le proprie emozioni legate alla malattia: la principessa Kate Middleton e la modella Bianca Balti . Con post e fotografie hanno voluto testimoniare il proprio vissuto anche in occasione della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio, invitando tanti altri pazienti ad aprirsi alla speranza.

«Il giorno in cui il cancro è entrato nella mia vita, mi sono sentita come una condannata a morte, ma ora che ho terminato il mio percorso di chemioterapia posso dire che in questi mesi, con mia grande sorpresa, mi sono sentita viva come sempre. Non ho più dato per scontata la mia vita e la mia gratitudine - scrive nel post in occasione della Giornata mondiale - ha raggiunto il massimo storico. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione».

Per lei il 4 febbraio «è sempre stato un giorno qualunque che mi veniva ricordato soltanto da alcuni post su Instagram. Anche se - osserva - mia zia è morta di cancro metastatico al seno a 39 anni e mia madre ha avuto il mieloma un paio di anni fa. E nonostante nel 2021 sia stata diagnosticata come portatrice del genere BRCA1 per il quale, nel dicembre 2022, mi sono sottoposto ad una doppia mastectomia preventiva. Il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo. Fino all’8 settembre 2024, il giorno in cui il cancro, ovarico per essere precisi, è entrato nella mia vita».