Minaccia il cognato con una motosega a Perugia, 38enne denunciato dalla Polizia

Minaccia il cognato con una motosega: 38enne denunciato dalla Polizia di Perugia. Gli agenti, intervenuti in un’abitazione della città per una lite tra due persone, nell’ambito del quale è stato denunciato l’uomo per minacce aggravate e percosse.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la vittima che aveva dato l’allarme, che ha raccontato come, dopo una lite per futili motivi, il cognato era andato in escandescenza percuotendolo e minacciandolo di morte con una motosega. Era stato a quel punto che l’uomo, spaventato, lo aveva chiuso fuori dall’abitazione chiedendo l’intervento di una pattuglia della Polizia. Così l’indagato, 38 anni, è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Al termine delle attività, i poliziotti hanno provveduto all’inserimento dell’evento sull'applicativo Scudo, il software di supporto alla gestione delle attività di «pronto intervento» di fondamentale importanza nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni connessi alle violenze domestiche o di genere.