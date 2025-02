Bimba morta dopo il ricovero a Padova, indagati i genitori: l'ipotesi di violenti scossoni

Potrebbe essere deceduta a causa della «shaken baby syndrome», ossia di violenti scossoni provocati da terzi, la piccola Lavenda Odiode, di un anno e mezzo, di Montebelluna (Treviso), arrivata negli ultimi giorni dello scorso dicembre all’ospedale di Padova e deceduta il 3 gennaio. E’ su questa accusa che la Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto i genitori nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.

La bambina avrebbe accusato i primi malori mentre si trovava nella culla, con crisi respiratorie che hanno indotto i genitori a far intervenire i sanitari. La gravità del quadro aveva indotto i medici a trasportare in elicottero la piccola a Padova dove non è stato possibile salvarla. Gli esami definitivi dell’autopsia saranno in ogni caso disponibili solo fra alcune settimane.