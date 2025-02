Entra in travaglio in auto, ma c'è traffico: partoriente scortata dalla polizia in ospedale

Sono stati gli agenti della polizia della questura di Cuneo ad accompagnare in ospedale una donna, in stato di gravidanza, che aveva segni di travaglio in fase avanzata ed era ormai sul punto di partorire. Ad allertare la volante, impegnata in un posto di controllo nel capoluogo nella giornata di lunedì, sono stati gli occupanti dell’autovettura su cui viaggiava la partoriente. I poliziotti, autorizzati dalla sala operativa ad attivare la sirena e i lampeggianti, hanno subito scortato l’auto all’ospedale Santa Croce. Qui la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario. Dopo il ricovero nel reparto maternità ha dato alla luce in serata un maschietto, in perfette condizioni di salute.