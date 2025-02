Il Pd posta un video sui social che diventa virale: "Augusta Montaruli abbaia a difesa del governo"

«Le puntuali argomentazioni della destra...». Il Pd ironizza così sul suo profilo Instagram postando un video preso dalla trasmissione Tagadà con un battibecco tra il Dem Marco Furfaro e la parlamentare di FdI Augusta Montaruli che finisce con la deputata che imita il verso del cane per schernire e interrompere il collega in studio del partito della Schlein. "Augusta Montaruli - si legge nel post - abbaia in diretta per difendere il governo Meloni. La destra è al delirio totale".