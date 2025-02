Medico usa la tac dell'ospedale per salvare la sua gatta: la procura apre un'inchiesta

La gatta Athena era in condizioni disperate dopo essere precipitata dal tetto del condominio: presentava fratture posteriori, un distacco di almeno uno dei polmoni e un sospetto pneumotorace. Il veterinario, constatata la gravità della situazione, ha evidenziato la necessità di un intervento urgente. A quel punto, il dottor Fanelli ha deciso di agire: «Di professione faccio il radiologo interventista e sapevo di poterla salvare solo con un tempestivo intervento», ha spiegato nella lettera inviata per chiarire la vicenda. Essendo fuori dall'orario di servizio, il medico ha verificato che non ci fossero pazienti in attesa e, senza essere in timbratura, ha effettuato un esame radiologico di pochi secondi su Athena, valutando così la gravità del pneumotorace. Subito dopo, ha eseguito il drenaggio, permettendole di riprendere a respirare e avviando il processo di recupero.

Una storia che mescola amore per gli animali e questioni deontologiche sta facendo discutere in Valle d'Aosta. Il dottor Gianluca Fanelli , responsabile della struttura semplice di Radiologia e Neuroradiologia interventistica dell'ospedale regionale Parini di Aosta, ha salvato la sua gatta Athena dopo una caduta di sei piani, utilizzando una delle TAC dell'ospedale per diagnosticare le sue condizioni critiche e successivamente eseguire un drenaggio polmonare.

Le reazioni e l'indagine della procura

Il gesto del dottor Fanelli ha suscitato un acceso dibattito. L'azienda Usl della Valle d'Aosta ha avviato accertamenti interni e segnalato l'episodio alla procura di Aosta, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo Uberti, ha dichiarato: «Qui ci sono anche delle ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, parlo di ipotesi, ma il pubblico ufficiale ha l'obbligo, in caso di sospetto di questi reati, di segnalazione in procura». La commissione di disciplina dell'azienda sanitaria ha già avviato un'indagine interna per verificare i fatti e valutare eventuali sanzioni nei confronti del medico. «Ho disposto una verifica da parte del direttore della struttura di radiologia e del dipartimento di diagnostica per immagini. L'esito è arrivato lunedì sera, e da quel momento è partita la commissione di disciplina per l'iter di contestazione», ha aggiunto Uberti.

La difesa del medico

Il dottor Fanelli, da parte sua, ha dichiarato di essere pronto a risarcire qualsiasi eventuale danno economico provocato dal suo intervento. Nella sua lettera, ha ribadito che non avrebbe potuto perdonarsi di non aver fatto tutto il possibile per salvare Athena, gatta adottata dalla strada come gli altri quattro felini che vivono con lui. «Se non avessi fatto tutto ciò che potevo, visto che sono un medico radiologo interventista abituato a prendere decisioni immediate per salvare vite, e la mia gatta fosse morta, non me lo sarei mai perdonato, anche per i miei figli che la adorano», ha scritto. L'indagine farà chiarezza sulla vicenda e stabilirà eventuali responsabilità.