Nordio alla Camera: "Io avvertito quando Almasri era già stato arrestato". Sulla magistratura: "Una parte mi ha deluso"

«Il 20 gennaio il procuratore della Corte d’appello di Roma trasmetteva il complesso carteggio" sull'arresto di Almasri «al ministero della Giustizia alle 11.40. Alle 13.57 il nostro ambasciatore all’Aja trasmetteva al ministero la richiesta dell’arresto provvisorio. La comunicazione della questura al ministero è avvenuta ad arresto già fatto». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella sua informativa alla Camera sul caso Almasri. Ed ha aggiunto "Il mandato d’arresto della Corte dell’Aja nei confronti di Osama Njeem Almasri è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto, con una serie di criticità che avrebbero reso impossibile l’immediata adesione del ministero alla richiesta arrivata dalla Corte d’appello di Roma".

Momenti di tensione in Aula della Camera verso la fine dell’intervento del Guartdasigilli Carlo Nordio che, abbandonati i fogli dell’informativa sul caso Almasri, parla a braccio e si rivolge alla magistratura: «Mi ha un pò deluso l’atteggiamento di una certa parte della magistratura che si è permessa di sindacare senza aver letto le carte», atteggiamento «che non può essere perdonato a chi per mestiere le carte dovrebbe leggerle». La maggioranza applaude. «A questa parte della magistratura dico che questo loro modo di intervenire, per certi modo sciatto» «rende il dialogo molto molto molto difficile». Le opposizioni protestano rumorosamente, il presidente Fontana richiama all’ordine. Nordio prosegue: «Se questo è un sistema per rallentare le nostre riforme...», ma non riesce a terminare la frase, le proteste delle opposizioni crescono. Infine, Nordio conclude: «La magistratura ha compattato la maggioranza e andremo avanti fino in fondo». Lungo applauso finale della maggioranza.