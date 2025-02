Alluvione del 2016 a Letojanni, chieste due condanne per la morte del commerciante Roberto Saccà

Due richieste di condanna per la morte di Roberto Saccà, il commerciante messinese di 74 anni deceduto a Letojanni nell’alluvione del 25 novembre 2016.

Il processo cominciato nel 2020, che vede imputati il sindaco Alessandro Costa e il dirigente dell’Ufficio tecnico Carmelo Campailla, è alle battute finali e ieri in udienza è intervenuta per l’accusa la sostituta procuratrice Anna Maria Arena, che al termine della requisitoria ha chiesto la condanna di entrambi a tre anni di reclusione ciascuno per i reati di rifiuto di atti d’ufficio (un anno) e morte in conseguenza di altro reato (due anni).

Il collegio del Tribunale di Messina, presieduto dalla giudice Rita Sergi con a latere Maria Luisa Gullino e Giovanni Albanese, tornerà in aula il 26 marzo per l’intervento delle parti civili e per pronunciare la sentenza.

Il sindaco Costa e l’arch. Campailla sono stati rinviati a giudizio il 30 gennaio 2020 dalla gup Valeria Curatolo e a processo sono difesi dagli avvocati Fabio Di Cara e Salvatore Gentile, mentre la famiglia Saccà è rappresentata dall’avv. Orazio Carbone; nel procedimento si è costituito anche il Comune di Letojanni, con l’avv. Corrado Rizzo, citato dal legale di parte civile per rispondere dell’eventuale risarcimento dei danni patiti dai suoi assistiti.

La sentenza stabilirà se vi siano responsabilità degli organi politici e tecnici del Comune per quanto accaduto quel pomeriggio, quando Saccà, in sella alla sua moto, stava percorrendo la strada nell’alveo del Sillemi (unica via per accedere ai complessi abitativi a monte) per raggiungere il centro del paese, quando arrivato sotto il ponte della Statale 114 è stato sorpreso dall’ondata di acqua e fango, travolto e trascinato in mare. Il suo corpo è stato ritrovato tre giorni dopo al largo dell’Isola Bella di Taormina.