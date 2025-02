Caso Almasri: la Corte penale internazionale indaga sull'operato del governo italiano

La firma è di Front-Lex , un’organizzazione internazionale di avvocati per i diritti umani , da anni in prima linea nei tribunali dell’ Ue, dell’Onu e dell’Aja . Il rifugiato è assistito a Parigi dagli avvocati Juan Branco e Omer Shatz , esperti in processi dinanzi alle giurisdizioni internazionali .

La sua testimonianza è tra quelle contenute nell’atto d’accusa allegato al mandato di cattura per l’ufficiale libico. La comunicazione legale si compone di 23 pagine , nelle quali è ricostruita la vicenda Almasri , fino alla riconsegna in Libia .

Nel 2019 , scrive ancora Avvenire online , l’uomo aveva presentato una comunicazione all’ufficio del procuratore fornendo un’ampia serie di prove , che a suo dire implicavano responsabilità di alti funzionari dell’Ue e dell’Italia , tra cui ex primi ministri e ministri italiani per aver favorito crimini contro i diritti umani in Libia .

Il mancato arresto del generale Almasri

Nelle 23 pagine depositate all’Aja, che Avvenire ha potuto visionare, sono presenti numerosi allegati. Tuttavia, alcuni dettagli risultano imprecisi, come l’indicazione della permanenza del generale libico in Italia per 12 giorni. In realtà, Almasri era stato precedentemente in altri Paesi Ue ed è rimasto in Italia solo dal 18 al 22 gennaio, prima di essere rilasciato e riportato a Tripoli.

Secondo l’accusa, i rappresentanti del governo italiano non avrebbero provveduto a consegnare il generale alla Corte penale internazionale: «Hanno abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali».

In particolare, viene citato l’articolo 70 dello Statuto di Roma, che disciplina i provvedimenti contro chi ostacola la giustizia internazionale.

La denuncia dell’avvocato Angela Bitonti

L’avvocato lucano Angela Bitonti ha depositato oggi presso la Procura della Repubblica di Roma una denuncia, in cui si ipotizzano reati di omissione e favoreggiamento, contro lo Stato italiano per la vicenda di Njem Osama Almasri, il capo della polizia libica ricercato dalla Corte penale internazionale.

Il legale ha agito per conto di una donna ivoriana, che ha raccontato di essere stata «stuprata e massacrata di botte tutti i giorni per almeno un anno» nella prigione libica di Mitiga: «Almasri e i suoi soldati mi hanno distrutto la vita».

Testimonianza della vittima

«Voi non potete nemmeno immaginare quello che una donna può vivere in quella prigione, nemmeno immaginare. In Italia, sono stata aiutata da brave persone a superare, in qualche modo, quello che ho vissuto. Sono andata avanti con la speranza che un giorno potesse essere fatta giustizia.

Sono venuta dalla Libia per sfuggire alla morte su un gommone appena galleggiante, mentre il mio carnefice è tornato a casa su un aereo di Stato.

Qualcuno mi spieghi davvero quello che è accaduto. Credevo di essere arrivata in un Paese giusto e libero, invece sono stata sacrificata di nuovo. Oggi, guardando indietro, dico che avrei preferito morire a Mitiga».

L’avvocato Bitonti ha chiesto che «sia fatta giustizia su questa tristissima vicenda umana e su quanto passato dall’inferno delle carceri libiche».