La morte del 14enne Andrea Demattei: vigili del fuoco a giudizio, sorpresa e sconforto a Genova

«Sorpresa e sconforto legata al fatto che sia stata posta attenzione in questa fase solo sui soccorritori senza considerare altre situazioni o soggetti che avrebbero potuto cagionare lo scenario». Lo ha detto il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino, oggi a Genova per abbracciare i sei pompieri rinviati a giudizio per l’intervento in cui ha perso la vita due anni fa il giovane Andrea Demattei, 14 anni.

«E' profondo il dolore che resta negli stessi soccorritori che intervennero, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia», ha aggiunto Mannino, che ha espresso la massima fiducia nell’operato della magistratura per l’accertamento in giudizio delle responsabilità.