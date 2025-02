Nada Cella, dopo 29 anni il processo per il suo omicidio: accuse, reticenze e intercettazioni

A 29 anni di distanza il cold case di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996, arriva in un’aula di tribunale. Un processo indiziario le cui indagini hanno avuto non poche difficoltà, prima tra tutte un muro di «reticenza al limite dell’omertà». A processo ci sono Anna Lucia Cecere, ex insegnante che ora vive a Boves in Piemonte, ritenuta dall’accusa la «rivale» che massacrò quella mattina la ragazza. E poi il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada, e l’anziana madre Marisa Bacchioni. Questi ultimi due erano accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni al pm ma il presidente della corte Massimo Cusatti ha «congelato» l’ultima accusa in attesa della sentenza sulle eventuale responsabilità dell’imputata principale.

«Affronto con serenità il processo nonostante 29 anni di illazioni», ha detto Soracco, unico imputato presente in aula. A inizio udienza il difensore del commercialista, l’avvocato Andrea Vernazza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale che è stata rigettata. Il dibattimento è iniziato con la testimonianza del capo della squadra mobile di Genova nel periodo della riapertura delle indagini nel 2021. Il dirigente Stefano Signoretti ha spiegato cosa è stato fatto. «Nel corso delle indagini è emersa una cosa molto chiara e cioè la difficoltà, in questo caso direi abnorme, di acquisire le informazioni. Abbiamo incontrato persone reticenti, direi che si è sfiorata l’omertà. Per questo abbiamo intercettato il 99 per cento dei testimoni sentiti».