Truffa telefonica a nome di Crosetto: imprenditori raggirati per milioni di euro. Chiamate con la finta voce del ministro

Richieste per centinaia di migliaia di euro, fino ad arrivare anche a un milione, fatte a nome del ministro della Difesa Guido Crosetto a professionisti e imprenditori noti e facoltosi. Le vittime, vedendo arrivare le chiamate da un numero plausibile, sono cadute nella trappola, credendo che i soldi servissero per la liberazione di giornalisti rapiti in Medio Oriente, Iran o Siria.

L’indagine della Procura di Milano: truffa aggravata e danni milionari

La Procura di Milano ha aperto un’indagine per truffa aggravata dal danno di rilevante entità. Il ministro Guido Crosetto, con un post, ha ricostruito la vicenda per mettere in guardia le potenziali vittime ed evitare che altri cadano nel raggiro.

La truffa è stata scoperta due giorni fa, quando il fondatore di Fratelli d’Italia ha ricevuto una telefonata da un grande imprenditore, il quale chiedeva conferma di una presunta richiesta della sua segreteria per ottenere il suo numero di cellulare. Crosetto ha subito smentito e verificato che nessuno del suo entourage lo avesse contattato.