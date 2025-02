Femminicidio a Milano, il mistero dell’ultimo messaggio di Jhoanna Quintanilla Valle

La vittima, che lavorava come baby-sitter , aveva parlato nelle ultime settimane di nuove opportunità lavorative e, nel tardo pomeriggio del 24 gennaio, aveva riferito alla sua datrice di lavoro di aver preso per errore i guanti di un bambino, promettendo di riportarli il lunedì successivo. Un segnale che dimostra come non avesse alcuna intenzione di sparire .

L'ipotesi è che, a quell'ora, Jhoanna fosse già morta e che il messaggio sia stato inviato dal compagno per sviare le indagini. Un sospetto nato dal confronto con il tono e il linguaggio usato dalla donna nei precedenti messaggi. I due ultimi messaggi dell’amica, pur risultando letti, non hanno mai ricevuto risposta .

Gli inquirenti stanno analizzando un elemento cruciale nell'inchiesta sulla morte di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle , la 40enne peruviana trovata senza vita a Milano e per il cui omicidio è stato fermato il compagno, Pablo Gonzalez Rivas . L’ultimo messaggio WhatsApp inviato dal telefono della donna, alle 00:39 della notte tra il 24 e il 25 gennaio , potrebbe non essere stato scritto da lei.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il contesto familiare di Gonzalez e la sua vita privata, ipotizzando anche la presenza di una possibile doppia relazione con un'altra donna. Tuttavia, su questo aspetto non ci sono ancora certezze. L'uomo ha un’ex moglie e due figli in El Salvador, ma al momento non risultano contatti recenti tra loro né un suo ritorno in patria.

Gonzalez resta in silenzio davanti ai magistrati

Il presunto assassino, interrogato dall’aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, ha scelto di non rispondere alle domande. Il suo silenzio si è fatto ancora più pesante quando gli inquirenti hanno rivelato di aver analizzato le telecamere di sorveglianza poste fuori dalla sua abitazione, immagini che potrebbero fornire elementi chiave per la ricostruzione della dinamica dell’omicidio.