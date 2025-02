Guardia giurata sorprende i ladri e spara: il rapinatore è morto. E' accaduto sulla Cassia a Roma

E’ morto il rapinatore centrato da un colpo di pistola alla testa esploso ieri sera da una guardia giurata a Roma. L’uomo, un cittadino romeno di 24 anni, era stato soccorso in gravissime condizioni, non cosciente, e operato nella notte.

Cosa è accaduto ieri

Ha sentito dei rumori sospetti mentre rientrava a casa, poi ha notato qualcosa di strano nell'appartamento di un vicino.

Così la guardia giurata ha controllato meglio e ha sorpreso dei ladri in azione. E' stata questione di pochi istanti: ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha esploso un colpo d'arma da fuoco che ha ferito alla testa uno dei ladri. E' accaduto in via Cassia, nel quadrante Nord di Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.

L'allarme è scattato in serata. Il ferito è stato trovato nel cortile del condominio e trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza dal 118. Quando è stato soccorso non era cosciente e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'uomo, che non è stato ancora identificato, è stato trasportato al San Filippo Neri in pericolo di vita.