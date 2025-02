La mannaia dell'Agenzia delle Entrate sulla famiglia Elkann, versati 10 milioni di euro

Poco meno di 10 milioni di euro sono stati versati dai fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann all’Agenzia delle entrate a seguito della notifica di un verbale. La circostanza, secondo fonti vicine alla famiglia, non è legata agli sviluppi dell’inchiesta avviato dalla Procura di Torino sui risvolti dell’eredità di Gianni Agnelli e, in particolare, a un presunta violazione fiscale sul vitalizio percepito da Marella Agnelli, vedova dell’Avvocato. Si tratterebbe invece della sanatoria a 'una contestazione di tipo amministrativo' che 'non ha alcuna rilevanza sul procedimento penale e non comporta alcuna ammissione di responsabilità'.