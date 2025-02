Catania, sorpreso in auto con la droga nascosta negli slip: sferra due pugni a un poliziotto e tenta la fuga

È stato sorpreso, in auto, con la droga nascosta negli slip: la polizia ha arrestato un catanese di 31 anni, noto spacciatore del quartiere San Giorgio nel capoluogo etneo. In virtù del suo lungo curriculum criminale in materia di stupefacenti, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania l’hanno subito riconosciuto nei pressi del Faro Biscari, durante un pattugliamento della zona.

Aggressione agli agenti e fuga disperata

Una volta sceso dall’auto, l’uomo si è mostrato particolarmente nervoso e poco collaborativo e, alla richiesta di fornire i documenti, ha sferrato due pugni al petto a uno dei due poliziotti per poi tentare la fuga. Il poliziotto colpito si è prontamente ripreso e ha inseguito il 31enne, che, durante la corsa, ha tirato fuori dagli slip un sacchetto, lanciandolo a terra.