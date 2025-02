Cesare Parodi eletto nuovo presidente dell'Anm: "Lo sciopero? Non e' stato revocato"

Per quel che riguarda l’associazionismo è legato a Magistratura Indipendente. Fra gli slogan con cui sostenne una sua candidatura di qualche anno fa figurano gli inviti a votarlo «se le tue idee politiche ti sono altrettanto care della riservatezza e terzietà che il nostro ruolo ci impone», dove la "riservatezza" si può anche intendere come il silenzio-stampa che di norma accompagna le sue inchieste, e «se non sei interessato a dare lezioni di democrazia agli altri, ma non sei disposto a accettare quelle che altri pensano di potere dispensare».

Parodi è tra l’altro curatore e autore di trattati e monografie e di circa 350 articoli in tema di diritto penale e procedura penale. Nel 2017 ha curato per Giuffrè 'Il diritto penale dell’impresa', nel 2019 'I procedimenti penali specialì e nel 2020 'La nuova riforma delle intercettazioni'. Ha anche partecipato come esperto formatore e relatore a numerosi corsi della Scuola Superiore della Magistratura.

Il Comitato direttivo centrale ha eletto come segretario generale Ruocco Maruotti (Area) e come vicepresidente del sindacato delle toghe Marcello De Chiara (Unicost). E’ stata eletta una giunta unitaria, ossia composta da tutti i gruppi, ad eccezione di Articolo 101. Parodi, 62 anni, è procuratore aggiunto a Torino ed appartiene al gruppo di Magistratura Indipendente, corrente moderata, che alle elezione per il direttivo ha ottenuto il maggior numero dei voti.

«Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura». Lo afferma il neo presidente dell’Anm, Cesare Parodi dopo la sua elezione. Lo sciopero è stato deliberato, oggi non è stato revocato. Tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà condiviso con la Giunta, sicuramente non è stato revocato».